17 Aprile 2026

Tra Inter e Real Madrid, parla Nico Paz e svela: “In futuro…”

Il talento argentino affronta diversi argomenti caldi

Nico Paz (@SportMediaset)

A poche ore dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia, nella quale il Como ritroverà l’Inter che ha recentemente vinto al Sinigaglia per 3-4, parla il talento più splendente dalla squadra di Fabregas. Nico Paz ha infatti rilasciato un’intervista a Sport Mediaset, parlando anche delle voci di mercato che lo vedono protagonista. Ecco le sue parole.

“Contatti concreti con l’Inter? No, non c’è stato niente. Sono concentrato al 100% qui, al Como. Voglio dare tutto in campo qui. Possibilità di tornare al Real Madrid? Non voglio pensare a queste cose. Poi se ci sarà la possibilità in futuro, vedremo”. Poi, sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia che potrebbe valere una storica finale: “Sarebbe bellissimo. Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo, andremo a dar tutto. Siamo pronti e vogliamo giocare nel modo migliore possibile”.

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Autore:
Simone Frizza

Simone Frizza, classe 1997, laureato in Discipline dei Media e in Digital Content Management, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017. Dal 2020 si occupa della parte di video e dirette sui canali YouTube e Twitch. Adora le telecronache, detesta il calciomercato, venera la classe calcistica di Edin Dzeko e quella cestistica di Dirk Nowitzki.