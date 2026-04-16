Il rumore mediatico attorno ad Alessandro Bastoni non accenna a placarsi e anche il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio torna a parlarne con nuovi aggiornamenti sul suo futuro e le strategie di mercato dell’Inter: “Oggi il Barcellona si sta muovendo con delle operazioni articolate che prevedono questo tipo di formula con soldi e contropartite tecniche. L’Inter sta metabolizzando una possibile cessione di Bastoni, perché potrebbe essere legata anche alla volontà del giocatore. La sensazione è proprio che Alessandro stesso voglia oggi fare un’esperienza di questo tipo, voglia liberarsi da questo peso, da questo macigno emotivo che oggi ha, ogni volta che gioca in un campo di Serie A e avere quest’opportunità di giocare nel Barcellona è chiaro che non può lasciarlo indifferente” racconta a Tuttomercatoweb.



Poi Di Marzio aggiunge: “Quindi da un lato ci può essere, ripeto, la spinta emotiva di Bastoni che vuole provare questa esperienza, dall’altro c’è da fare però un’operazione che possa essere giusta per l’Inter. L’Inter oggi vorrebbe una cifra intorno ai 70 milioni di euro per Bastoni, in modo da poter intanto rimpiazzarlo e poi poter fare un po’ di mercato con questa cifra. Le prime scelte dell’Inter in quel ruolo sarebbero Muharemovic del Sassuolo e Solet dell’Udinese. È chiaro che già l’Inter ne doveva prenderne uno senza l’uscita di Bastoni, se va via Bastoni ne deve prenderne tre e quindi quei 70 milioni permetterebbero all’Inter di poter fare sia l’acquisto di Solet che anche quello di Muharemovic. Quindi fuori Bastoni per Solet e Muharemovic, questa potrebbe essere la strategia dell’Inter a patto che Bastoni manifesti la volontà, appunto, di andare, e dall’altra che il Barcellona arrivi a questo tipo di offerta senza magari inserire chissà quali contropartite tecniche che l’Inter potrebbe non giudicare soprattutto idonee per essere immediatamente presentabili nella formazione titolare”.