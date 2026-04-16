Alessandro Bastoni non è al 100% della condizione, dal punto di vista fisico e mentale, e per questo non sarà convocato per Inter-Cagliari. Lo ha annunciato in conferenza stampa il tecnico Cristian Chivu, rispondendo anche alle tante voci di mercato e non solo che coinvolgono il difensore nerazzurro: “Io la farei anche finita a parlare di Ale, perché ormai si parla di lui da un mese a questa parte, e non si parla in un modo da elogiare, perché ci sarebbe anche da elogiare quello che è l’uomo, quello che è il giocatore, quello che ha messo in questi mesi nonostante le difficoltà fisiche e mentali che lui ha avuto – ha detto Chivu che poi prosegue -. Ha dato la disponibilità alla Nazionale nonostante abbia passato molti giorni con le stampelle, ha messo la faccia e bisogna dargli credito perché ha provato a dare un contributo e l’ho detto nelle conferenze precedenti, che bisogna essere orgogliosi di quello che lui ha fatto”.

Quindi aggiunge: “Tuttora quella caviglia non è al 100%, e bisogna accettare anche il fatto che in un mese si è allenato poco e magari anche dal punto di vista fisico non è al 100%. Però è vero altrettanto che siamo a fine aprile quasi e fare un ricondizionamento fisico serve a poco. Bisogna dargli fiducia, bisogna farlo sentire importante, farlo sentire insieme al gruppo consapevole del fatto che lui in questo momento non è al 100% di quello che un atleta professionista dovrebbe avere, però comunque noi lo ringraziamo perché ci mette la faccia, ci dà la disponibilità e cerca di dare contributo a quello che sono le partite rimaste a questo punto della stagione per noi nel futuro. Non sta bene, non sta al 100%, domani non sarà convocato, rimarrà fuori per riprendersi sia dal punto di vista di quel problema che ha sulla caviglia e anche a rifare qualcosina che gli permetterà di alzare anche la condizione atletica“.

In vista della sfida di San Siro, dunque, si scalda Carlos Augusto pronto a partire dal primo minuto in un undici titolare che potrebbe prevedere qualche rotazione a sorpresa anche in vista della sfida di Coppa Italia contro il Como martedì sera. Davanti a Sommer, dunque, a completare la retroguardia potrebbero esserci Akanji e de Vrij, con Acerbi in panchina e Bisseck ancora ai box per un paio di giorni. Con Dumfries e Dimarco sulle fasce, in mezzo Mkhitaryan insidia Zielinski per un posto con Barella e Calhanoglu. Davanti, Thuram e Pio Esposito in vantaggio su Bonny.