16 Aprile 2026

Repubblica svela: “In difesa il sogno Inter è il Materazzi 2.0 della Serie A”

Per carattere e caratteristiche questo giocatore ricorda proprio Matrix...

Giuseppe Marotta (@Depositphotos)

In casa Inter l’attenzione resta alta sul mercato difensivo, dove la dirigenza continua a monitorare due profili su tutti: quello di Tarik Muharemović e quello di Oumar Solet.

Nell’edizione odierna, Repubblica conferma i due nomi ma rivela quello che in realtà sarebbe il vero sogno dei tifosi nerazzurri per rinforzare la difesa. Un protagonista della Serie A che, per carattere e caratteristiche, ricorda un ex leader della retroguardia interista.

Per la difesa, i manager nerazzurri valutano Solet dell’Udinese, che piace a Chivu, e Muharemović del Sassuolo. Ma il sogno dei tifosi è Gianluca Mancini, un Materazzi 2.0“, si legge.

In casa Roma si sta lavorando al rinnovo del numero 23, in scadenza nel 2027. Come riporta la stampa giallorossa, all’inizio del 2026 era atteso un rinnovo contrattuale con possibile estensione fino al 2029 o 2030, accompagnato anche da un adeguamento dell’ingaggio attorno ai 3,5 milioni di euro netti, ma la proprietà Friedkin sembra aver deciso di sospendere temporaneamente il discorso per via del rendimento della squadra.

La permanenza di Mancini nella capitale non è, dunque, ancora certa e l’Inter potrebbe restare alla finestra, osservando con attenzione l’evolversi della situazione.

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Autore:
Romina Sorbelli

Romina Sorbelli, classe 1996, entra in Passione Inter a settembre 2025 come giornalista e inviata. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Comunicazione, prosegue il suo percorso accademico con la laurea magistrale in Giornalismo. Ottiene poi un diploma di specializzazione in Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 2023. Si avvicina al mondo del calcio grazie alla sua grande passione per l’Inter, che la porta a viverlo da vicino e a raccontarne il lato più romantico.