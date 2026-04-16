Repubblica svela: “In difesa il sogno Inter è il Materazzi 2.0 della Serie A”
Per carattere e caratteristiche questo giocatore ricorda proprio Matrix...
In casa Inter l’attenzione resta alta sul mercato difensivo, dove la dirigenza continua a monitorare due profili su tutti: quello di Tarik Muharemović e quello di Oumar Solet.
Nell’edizione odierna, Repubblica conferma i due nomi ma rivela quello che in realtà sarebbe il vero sogno dei tifosi nerazzurri per rinforzare la difesa. Un protagonista della Serie A che, per carattere e caratteristiche, ricorda un ex leader della retroguardia interista.
“Per la difesa, i manager nerazzurri valutano Solet dell’Udinese, che piace a Chivu, e Muharemović del Sassuolo. Ma il sogno dei tifosi è Gianluca Mancini, un Materazzi 2.0“, si legge.
In casa Roma si sta lavorando al rinnovo del numero 23, in scadenza nel 2027. Come riporta la stampa giallorossa, all’inizio del 2026 era atteso un rinnovo contrattuale con possibile estensione fino al 2029 o 2030, accompagnato anche da un adeguamento dell’ingaggio attorno ai 3,5 milioni di euro netti, ma la proprietà Friedkin sembra aver deciso di sospendere temporaneamente il discorso per via del rendimento della squadra.
La permanenza di Mancini nella capitale non è, dunque, ancora certa e l’Inter potrebbe restare alla finestra, osservando con attenzione l’evolversi della situazione.