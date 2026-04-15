Intervistata dal podcast Centrocampo, la giornalista di Dazn Federica Zille ha affrontato diversi temi tra i quali, inevitabilmente, anche Open VAR, trasmissione che conduce ogni settimana. Tra i vari discorsi emersi, si è tornati anche su uno degli episodi più discussi della scorsa stagione, ovvero il calcio di rigore negato all’Inter nella sfida contro la Roma per fallo di Ndicka ai danni di Bisseck. Le polemiche erano durate tantissimo non solo perché quel punto perso si è rivelato poi decisivo nella corsa Scudetto, ma anche perché, in quella situazione, a Open VAR avevano deciso di non far ascoltare l’audio con la sala VAR, recuperando solo a stagione terminata con una puntata speciale.

“Ti garantisco che quest’anno episodi secretati non ce ne sono stati. In precedenza non me ne occupavo, è capitato l’episodio di Bisseck che abbiamo mandato in onda dopo settimane, avevo fatto un’appendice io a campionato finito, con Rocchi, e l’avevamo fatto sentire quell’episodio – racconta Zille – L’idea di posticipare l’uscita, se non addirittura di non mandarlo in onda, era nata per evitare le polemiche. Ne sono uscite il triplo, per questa decisione! Quindi quest’anno, quando ci siamo messi a tavolino per pensare Open VAR, ci siamo imposti di far sentire tutto, altrimenti la gente pensa che ci sia qualcosa dietro e si alimenta l’idea di malafede in alcune persone”.