L’Inter in difesa sta lavorando forte su Tarik Muharemovic, mancino classe 2003 del Sassuolo, in vista della prossima estate e un’ulteriore conferma arriva dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano.

“Oggi il direttore Giovanni Carnevali ha confermato come il Sassuolo sia assolutamente al corrente del 50% da riconoscere alla Juventus in caso di rivendita. La Juve potrebbe comprare Muharemovic a metà prezzo. Questo resta un fattore da sottolineare. Ma la squadra che si sta muovendo con più forza e più convinzione resta l’Inter – dice Romano sul suo canale YouTube -. L’accordo tra l’Inter e Muharemovic è sempre più vicino da un punto di vista contrattuale, con dei feedback molto buoni, con dei contatti che ci sono già stati con i suoi agenti. Insomma, l’Inter e Muharemovic flirtano da un po’ ed è un discorso che sta andando avanti bene, lato giocatore. Con il Sassuolo, al di là dei rapporti molto buoni, c’è da capire la valutazione poi economica complessiva da fare e anche la possibilità di inserire un giocatore nell’operazione Muharemovic. Quindi Inter e Sassuolo si vedranno presto per discutere di questa possibilità”.

Romano poi conclude: “Bisogna capire la concorrenza, perché come ho detto, la Juve ha questo 50% che può trasformarsi in sconto. Ma delle squadre inglesi stanno chiamando per Muharemovic già da dicembre, gennaio, febbraio. A gennaio il Sassuolo ha scelto di non vendere il giocatore, e poteva farlo anche in Inghilterra, ma ha scelto di tenerlo con sé, di fargli finire la stagione in Serie A, in neroverde, agli ordini di mister Fabio Grosso. Ma da qui alla fine della stagione, insomma, potrebbero arrivare anche delle chiamate nuove, chiamate dall’Inghilterra. Quindi il Sassuolo aspetta di capire chi si presenterà al tavolo per Muharemovic. L’Inter, i suoi contatti li ha già fatti partire e sono avanzati lato giocatore, ma c’è ancora da lavorare. È certamente un’operazione su cui l’Inter però ha già mosso i suoi passi”.