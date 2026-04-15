Chi è Marchetti, l’arbitro di Inter-Cagliari: ultimo precedente in Coppa Italia

È stata ufficializzata la squadra arbitrale che dirigerà la sfida tra Inter e Cagliari in programma a San Siro venerdì alle 20:45 nell’anticipo della 33ª giornata di Serie A.

Ad arbitrare il match sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido. Assistenti Rossi e Cavallina, quarto ufficiale Bonacina. Al Var Meraviglia e l’assistente Di Bello.

Sono 10 in totale le partite dell’Inter dirette da Marchetti, con un bilancio positivo: 8 vittorie per l’Inter e 2 sconfitte. L’ultimo precedente risale ai quarti di finale Coppa Italia nella vittoria nerazzurra contro il Torino del 4 febbraio 2026.



In campionato, però, il dato è meno brillante. Una delle due sconfitte con Marchetti risale infatti a Inter–Udinese dello scorso 31 agosto 2025, terminata 1-2 per i friulani.