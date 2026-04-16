Lo scudetto non è ancora certo, e neanche la Champions League come ha ricordato Chivu dopo Como, ma all’Inter non hanno dubbi sul tecnico romeno. Dal palco dell’evento “Il Foglio a San Siro”, il presidente Marotta ha trattato vari temi tra cui quello legato al futuro dell’allenatore: “Ha già il contratto, è automatico che sia confermato. In sostanza siamo davanti a un allenatore che risponde a pieno a quello che è il profilo di allenatore che cercava l’Inter e che tuttora rappresenta il grande punto di riferimento. Chiaramente l’unico magari neo che poteva avere era quello di non avere esperienza, per l’età e il fatto di avere una carriera iniziata da poco, ma questa esperienza la sta assolutamente acquisendo di domenica in domenica. Tutto il resto è estremamente positivo, quindi siamo contenti di aver fatto la scelta. Lui l’ha ripagata chiaramente e oggi credo che sia uno dei migliori allenatori emergenti in circolazione”. A fine stagione, dunque, è previsto il rinnovo del contratto di Chivu che sarà esteso almeno fino al 2028.

Marotta poi risponde alla battuta dello stesso Chivu sulla qualificazione alla Champions League non ancora ufficialmente centrata: “Non è matematica nemmeno quella al momento, però penso di sì (ride, ndr). La finale di Monaco? Come dice Galliani, arrivare in finale di una competizione come la Champions è un grandissimo risultato. Poi è chiaro che la serata di Monaco rimane nel segno di tutti, perché c’è una grandissima delusione. Bisogna avere la capacità di accantonarla e avere un sogno diverso. Oggi questo sogno è rappresentato un traguardo importante che è vicino, e vogliamo raggiungere, e quindi concentriamoci su questo”.