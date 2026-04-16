Domani sera l’Inter scenderà in campo contro il Cagliari a San Siro nell’anticipo della 33esima giornata. potrebbe esserci una grande sorpresa di formazione: Alessandro Bastoni, la cui partita a Como era durata solo 45 minuti ed era precedentemente uscito al 58′ minuto contro la Roma, potrebbe saltare la gara. Questo è quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

“La scelta è ispirata da un principio di protezione e tutela: Alessandro Bastoni dovrebbe saltare il Cagliari. Nessuna punizione, ci mancherebbe. Anzi. Il punto è le sue condizioni fisiche e psicologiche, come evidenziato dal primo tempo giocato a Como, impongono un break che Chivu è orientato a concedergli. Chiamiamolo riposo conservativo. Magari sarà utile in prospettiva della semifinale di Coppa Italia che l’Inter affronterà di nuovo a San Siro martedì, sempre contro il Como. Ma non è detto che una breve sosta sia sufficiente. Intanto domani nel terzetto difensivo ritroverà spazio Carlos Augusto, come nella ripresa di domenica scorsa al Sinigaglia, probabilmente sempre di fianco ad Akanji e Acerbi. Bastoni invece potrà allenarsi qualche giorno in più e dimenticare definitivamente l’infortunio alla tibia che, ahinoi, lo ha condizionato anche nella drammatica notte di Zenica con la Nazionale: di lui ci sarà ancora bisogno in questo finale di stagione. Meglio non peggiorare la situazione, esponendolo a possibili brutte figure“.

A fare chiarezza sulle reali condizioni della squadra sarà Cristian Chivu, atteso oggi alle 14:30 in conferenza stampa ad Appiano Gentile. Un appuntamento che potrebbe sciogliere i dubbi legati soprattutto alla situazione del difensore nerazzurro.

Il tecnico nerazzurro dovrà già fare i conti con l’assenza di Yann Bisseck nel reparto difensivo, che non ha ancora recuperato dall’infortunio. Resta poi indisponibile anche il capitano Lautaro Martinez.