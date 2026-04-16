Gazzetta rivela: “Bastoni può saltare il Cagliari!”, la situazione
Alla vigilia della sfida contro il Cagliari il grande dubbio riguarda la presenza di Alessandro Bastoni
Domani sera l’Inter scenderà in campo contro il Cagliari a San Siro nell’anticipo della 33esima giornata. potrebbe esserci una grande sorpresa di formazione: Alessandro Bastoni, la cui partita a Como era durata solo 45 minuti ed era precedentemente uscito al 58′ minuto contro la Roma, potrebbe saltare la gara. Questo è quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:
“La scelta è ispirata da un principio di protezione e tutela: Alessandro Bastoni dovrebbe saltare il Cagliari. Nessuna punizione, ci mancherebbe. Anzi. Il punto è le sue condizioni fisiche e psicologiche, come evidenziato dal primo tempo giocato a Como, impongono un break che Chivu è orientato a concedergli. Chiamiamolo riposo conservativo. Magari sarà utile in prospettiva della semifinale di Coppa Italia che l’Inter affronterà di nuovo a San Siro martedì, sempre contro il Como. Ma non è detto che una breve sosta sia sufficiente. Intanto domani nel terzetto difensivo ritroverà spazio Carlos Augusto, come nella ripresa di domenica scorsa al Sinigaglia, probabilmente sempre di fianco ad Akanji e Acerbi. Bastoni invece potrà allenarsi qualche giorno in più e dimenticare definitivamente l’infortunio alla tibia che, ahinoi, lo ha condizionato anche nella drammatica notte di Zenica con la Nazionale: di lui ci sarà ancora bisogno in questo finale di stagione. Meglio non peggiorare la situazione, esponendolo a possibili brutte figure“.
A fare chiarezza sulle reali condizioni della squadra sarà Cristian Chivu, atteso oggi alle 14:30 in conferenza stampa ad Appiano Gentile. Un appuntamento che potrebbe sciogliere i dubbi legati soprattutto alla situazione del difensore nerazzurro.
Il tecnico nerazzurro dovrà già fare i conti con l’assenza di Yann Bisseck nel reparto difensivo, che non ha ancora recuperato dall’infortunio. Resta poi indisponibile anche il capitano Lautaro Martinez.