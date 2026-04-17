Dove vedere Inter-Como, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Inter-Como, semifinale Coppa Italia

La Coppa Italia entra nel vivo con le fasi più calde della competizione: Inter-Como, a San Siro, deciderà la prima delle due finaliste: gara in programma martedì 21 aprile alle ore 21.00. Nerazzurri che lo scorso dicembre hanno eliminato il Venezia e a febbraio il Torino, mentre i padroni di casa hanno avuto accesso a questo turno grazie alla vittoria inaspettata sul campo del Napoli.

Inter-Como, dove vederla: DAZN, Sky o Mediaset?

Inter-Como verrà trasmessa martedì 21 aprile 2026 alle ore 21:00 in diretta TV sulle reti Mediaset in chiaro. Sarà possibile seguire la gara valida per gli ottavi di Coppa Italia gratis sul canale numero 5 del digitale terrestre, vale a dire su Canale 5.

Inter-Como sarà visibile in forma completamente gratuita anche in diretta streaming sul sito ufficiale di Sport Mediaset e sulla piattaforma Mediaset Infinity: basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Como in diretta insieme a voi!