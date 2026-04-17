Inter-Cagliari, le formazioni UFFICIALI: Mkhitaryan e Esposito dal 1′

L’Inter vuole continuare a correre verso lo scudetto dopo le due vittorie pesantissime contro Roma e Como e l’allungo sul Napoli. Di fronte, però, c’è un Cagliari che venderà cara la pelle per la corsa salvezza. Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali di Chivu e Pisacane.

Il tecnico nerazzurro ha scelto Josep Martinez tra i pali, in difesa si rivede de Vrij dal primo minuto. Fuori Sommer e Bonny. In attacco c’è Pio Esposito: di seguito tutte le scelte.