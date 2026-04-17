17 Aprile 2026
Inter-Cagliari, le formazioni UFFICIALI: Mkhitaryan e Esposito dal 1′
Le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari.
L’Inter vuole continuare a correre verso lo scudetto dopo le due vittorie pesantissime contro Roma e Como e l’allungo sul Napoli. Di fronte, però, c’è un Cagliari che venderà cara la pelle per la corsa salvezza. Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali di Chivu e Pisacane.
Il tecnico nerazzurro ha scelto Josep Martinez tra i pali, in difesa si rivede de Vrij dal primo minuto. Fuori Sommer e Bonny. In attacco c’è Pio Esposito: di seguito tutte le scelte.
17 Aprile 2026 – 20:45
Stadio Giuseppe Meazza
Inter 3-5-2
Formazione13 – Josep Martinez 25 – Akanji 6 – De Vrij 30 – Carlos Augusto 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
1 Sommer, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 36 Darmian, 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 14 Bonny
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Sucic (1)
indisponibili
Lautaro Martinez, Bisseck, Bastoni
diffidati
Akanji
Cagliari 3-5-2
Formazione1 – Caprile 32 – Zé Pedro 26 – Yerry Mina 33 – Obert 2 – Palestra 25 – Sulemana 8 – Adopo 10 – Gaetano 15 – Rodriguez 29 – Borrelli 94 – S. Esposito Fabio Pisacane
Panchina
12 Sherri, 24 Ciocci, 9 Kiliçsoy, 14 Deiola, 18 Raterink, 19 Belotti, 20 Albarracin, 22 Dossena, 27 Liteta, 28 Zappa, 31 Mendy, 37 Trepy, 90 Folorunsho.
Ballottaggi
–
Squalificati
–
indisponibili
Felici, Idrizzi, Mazzitelli, Pavoletti
diffidati
Gaetano, Zé Pedro
Arbitro: Matteo Marchetti
Assistenti: Rossi L. – Cavallina
Quarto Uomo: Bonacina
Var: Meraviglia – AVAR: Di Bello