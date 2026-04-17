Pagelle Inter-Cagliari LIVE: tutti i voti
Le pagelle live di Inter-Cagliari
L’Inter affronta il Cagliari in una partita fondamentale per la corsa scudetto. Di seguito tutti i voti dei calciatori nerazzurri.
JOSEP MARTINEZ 6 – Il Cagliari si fa vedere dalle sue parti, ma lui gestisce senza troppi problemi.
AKANJI 6 – Ordinato e attento. Perde pochi duelli nel primo tempo.
DE VRIJ 6 – Non è facile tornare in campo quando si gioca così poco, ma lui è concentrato.
CARLOS AUGUSTO 6 – Soffre un po’ Palestra da quel lato, ma prova anche a spingere. Poco incisivo.
DUMFRIES 6 – Ci sono pochi spazi per fare la partita che predilige.
BARELLA 6,5 – Prende in mano la squadra a centrocampo con un paio di percussioni notevoli.
CALHANOGLU 6 – Non riesce a scaricare il suo tiro dalla distanza. Attento in entrambe le fasi.
MKHITARYAN 5,5 – Sbaglia tanto in avvio di gara e non riesce a mettere qualità nelle giocate.
DIMARCO 6 – Soffre Palestra alle spalle, ma quando può crossare fa male.
PIO ESPOSITO 6 – Lavora tanto spalle alla porta, ma poco incisivo negli ultimi 20 metri.
THURAM 6 – Si muove tanto, ma è difficile trovarlo con spazi così stretti.
CHIVU 6 – Partita bloccata in cui paga la pazienza. Serve più velocità nella manovra.