Chivu in conferenza: “Scudetto vicino? Oggi la certezza della Champions”

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria contro il Cagliari in casa, che avvicina sempre di più l’obiettivo scudetto. Ora mancano solo sette punti per la matematica certezza del tricolore.

“Cambio nel secondo tempo: se non parte così la colpa è mia. Bisogna trovare soluzioni per togliersi quelli che sono i pensieri, le difficoltà. Sappiamo che il calcio non è matematica. L’avversario ti può sorprendere. Oggi nel primo tempo la manovra è stata lenta, senza un attacco alla linea. Eravamo consapevoli del fatto che appena recuperavano palla potevano ripartire. Nell’intervallo qualche aggiustamento lo abbiamo fatto, su quello che abbiamo visto. Abbiamo cambiato dal punto di vista tattico, abbiamo cercato di essere più aperti, abbiamo aggiunto qualcuno davanti e un gioco tra le linee più rapido. Quando hanno la mente rilassata si divertono anche”, ha commentato l’allenatore analizzando la partita.

“Scudetto? Oggi matematicamente abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi”, ha aggiunto ripercorrendo la frecciata degli scorsi giorni ai suoi principali competitor per il titolo sulla qualificazione alla Champions League. “La strada è ancora lunga però col fatto che ci abbiamo messo la faccia, e per il fatto che siamo in una buona posizione sono felice per i nostri ragazzi e per i nostri tifosi”.

E poi un messaggio ai tifosi e alla squadra: “Ci stiamo godendo la prestazione, avremo tempo di pensare a questa vittoria, non bisogna mai dimenticarci di goderci queste partite. La curva ha cantato per la prima volta ‘vinceremo il tricolore’, un commento? I tifosi ci trasmettono tanta energia con quello che fanno, mi fa piacere che ci sia questa connessione tra tifo e squadra, bisogna continuare così perché che abbiamo bisogno di loro”, ha concluso.