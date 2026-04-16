Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, è tornato a parlare dei piani dell’Inter in vista della prossima sessione di mercato.

Il club sembra pronto a cambiare marcia rispetto alle stagioni passate. Secondo Di Marzio, infatti, quello in arrivo sarà “il primo mercato rivoluzionario” dopo un periodo caratterizzato da operazioni mirate e senza grandi stravolgimenti.

“L’Inter deve prendere almeno 5 giocatori, al di là delle cessioni. Sarà un mercato giovane, perché la filosofia della società è questa, con giovani però forti“, ha affermato il giornalista di Sky Sport ai microfoni di TMW Radio.

Non si tratterà di scommesse, ma di profili già pronti e di qualità, in linea con la filosofia societaria degli ultimi anni. L’idea è quella di costruire una squadra con un’età media inferiore, sostenibile e competitiva nel medio-lungo periodo.