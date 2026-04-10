Blitz improvviso dell’Inter. Di Marzio: “Inserimento per Ederson”

C’è enorme fermento attorno al mercato dell’Inter che per l’esperto giornalista Gianluca Di Marzio porterà addirittura a completare 5 operazioni nell’undici titolare. Grande attenzione al centrocampo, dove oltre al ritorno ormai scontato di Aleksandar Stankovic, il cronista di Sky aggiunge un nuovo dettaglio relativo al centrocampista brasiliano dell’Atalanta, Ederson: “C’è già un pre-accordo blindato tra l’Atletico Madrid e Ederson, non c’è ancora l’intesa economica tra l’Atletico Madrid e l’Atalanta. Su Ederson ci sono state nelle ultime ore, negli ultimi giorni, anche dei tentativi di inserimento da parte di altre squadre, sia dalla Premier che dall’Italia. Anche l’Inter ha cercato di riprendere informazioni, di riprendere contatto, di capire se era possibile riuscire a entrare in un accordo tra Ederson e l’Atletico, che come dicevo prima, mi sembra abbastanza forte” dice a Tuttomercatoweb.

Poi aggiunge: “Sicuramente la valutazione molto alta che fa l’Atalanta e questo accordo tra il giocatore e l’Atletico rendono complicato ai limiti dell’impossibilità l’inserimento dell’Inter, però va registrato, perché evidentemente l’Inter, al di là che riesca o meno a scalfire questa intesa tra Ederson e l’Atalanta, l’Inter l’estate prossima farà almeno 5 operazioni nell’11 titolare. Quindi sarà un’estate non solo di ricostruzione, ma anche di rivoluzione per l’Inter, che dovrà cercare di prendere 5 giocatori e quindi servirà un budget anche importante”.