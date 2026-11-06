Ai microfoni di TMW Radio, nel corso del programma Maracanà, l’ex calciatore Massimo Orlando ha rilasciato una valutazione in vista della sfida tra Inter e Como, mettendo in guardia i nerazzurri su come affrontare la gara.
Secondo Orlando, la vittoria ottenuta contro il Feyenoord ha portato morale, ma non basta per presentarsi alla partita senza le dovute attenzioni. «I nerazzurri non possono sbagliare approccio come con il Milan e in altre partite», ha dichiarato l’ex calciatore. «Mi aspetto una squadra più attenta, soprattutto all’inizio.»
Il Como viene descritto come una squadra in un momento di grande euforia, con qualità di gioco e una fase difensiva solida. Per questo motivo, secondo Orlando, l’Inter non può permettersi un avvio sottotono: «Se l’Inter non cambia testa rischia; se invece gioca come mercoledì allora rimane favorita, ma deve avere un altro tipo di approccio».