Ai microfoni di TMW Radio, nel programma Maracanà, l’ex portiere Braglia ha offerto la sua lettura del prossimo scontro di vertice di Serie A che vedrà di fronte Inter e Como, anticipando una sfida tutt’altro che spettacolare.

«Mi aspetto una gara non bella perché i comaschi giocheranno molto accorti e Fabregas imposterà un piano gara molto tattico. Sono due squadre che al momento sono le migliori dal punto di vista qualitativo», ha dichiarato l’ex portiere.

Al centro dell’analisi c’è la memoria delle sfide dello scorso campionato. «Lo scorso anno appena il Como si è aperto un po’ ha preso 4 gol dai nerazzurri. Ho sentito il tecnico spagnolo e quelle due partite con l’Inter lo scorso anno gli sono andate di traverso», ha aggiunto Braglia.