A due giorni dal primo confronto stagionale tra Inter e Como, emerge una curiosità statistica che avvicina le due squadre lombarde: sul fronte dei recuperi offensivi in campionato, entrambe le formazioni si fermano a quota 81. Lo rivela la Gazzetta dello Sport.
C’è però una differenza sostanziale nell’efficacia di queste azioni. Il Como ha trasformato 4 reti da recuperi offensivi, più di qualsiasi altra squadra in Serie A e il doppio rispetto ai due gol nerazzurri. Un dato che accende i riflettori ad Appiano in vista della sfida di domenica a San Siro.
Chivu deve fare i conti con un avversario in forma. I lariani occupano il quarto posto in classifica e, con 18 reti all’attivo, si collocano al sesto posto tra i migliori attacchi della Serie A, ovvero otto gol in meno rispetto all’Inter. Il tecnico nerazzurro cerca continuità nella solidità difensiva mostrata di recente, senza snaturare l’identità di gioco costruita nel corso della stagione.
Ulteriori motivi di slancio per gli ospiti arrivano dai precedenti: Fabregas non ha mai vinto contro i nerazzurri, mentre Douvikas non è mai riuscito a segnare contro la squadra di Chivu.