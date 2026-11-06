Dopo quasi due mesi, la difesa dell’Inter si avvicina a ritrovare tutti i suoi effettivi. Tra i rientri attesi per la sfida contro il Como c’è quello di Stones, assente in campionato da sei giornate e fermo da nove considerando anche le gare europee.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore ex Manchester City sarà convocato per la partita con i lariani e siederà in panchina: un primo passo verso il reintegro pieno in rosa. Prima di lui era già tornato tra i disponibili Pavard, sceso in campo per gli ultimi cinque minuti nella gara contro il Feyenoord.

«Il primo a tornare è stato Pavard, convocato contro il Feyenoord e in campo per gli ultimi cinque minuti, e il prossimo — restando in tema solo difesa — sarà Stones. Il 32enne inglese in campionato non si vede da 6 giornate (compresa l’Europa ne ha saltate 9) ma col Como tornerà in panchina. L’anticamera del ritorno vero e proprio. E del fatto che la difesa, dopo quasi due mesi, sta per tornare al completo», scrive il quotidiano.

Insieme a Stones, anche il centrocampista Curtis Jones, suo connazionale, dovrebbe rientrare a disposizione di Chivu per la stessa partita. Per l’allenatore nerazzurro si tratta di segnali incoraggianti, con l’infermeria che si va progressivamente svuotando in un momento in cui la squadra cerca continuità dopo la frenata nel derby.