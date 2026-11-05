Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha inquadrato la sfida di domenica tra Inter e Como, ridimensionandone i contorni rispetto a quanto si potrebbe pensare: «Non è una sfida scudetto. Si affronteranno due delle tre squadre migliori del campionato assieme alla Roma. Poi lascio in sospeso il giudizio sul Milan che ha fatto un bellissimo derby».

Le aspettative attorno al Como crescono di pari passo con i risultati. La squadra di Cesc Fabregas è reduce da una prova corale che ha riscritto la storia della Champions League: un 9-1 rifilato al Lens, risultato che rafforza ulteriormente la posizione dei lariani anche in campionato.

Domenica, proprio i lariani affronteranno l’Inter in uno scontro d’alta classifica. Secondo Condò, nonostante il peso specifico dell’incrocio, la partita non va etichettata come uno spareggio per il titolo.