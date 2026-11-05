Questa sera al Meazza, nella quarta giornata di Europa League, Lorenzo Torriani difenderà i pali del Milan da titolare contro il Ferencvaros. Il portiere classe 2005 è chiamato a sostituire Maignan, squalificato dopo l’espulsione rimediata nella sconfitta contro il Bournemouth.

La sua presenza in campo questa sera è l’occasione per ripercorrere un retroscena rivelato dalla Gazzetta dello Sport: nei suoi primi passi nel calcio, le qualità del giovane estremo difensore di Vimodrone avevano attirato l’attenzione degli osservatori dell’Inter. I nerazzurri avevano chiesto informazioni dettagliate e tentato di convincerlo ad attraversare l’altra sponda del Naviglio.

Il tentativo, però, non andò a buon fine. Torriani, tifoso rossonero, decise di restare fedele alla sua squadra del cuore, scegliendo di legarsi ai colori rossoneri.

Già visto all’opera durante le amichevoli estive, derby australiano compreso, il giovane portiere scenderà in campo da titolare nell’incontro contro il Ferencvaros, in programma per il quarto turno di Europa League.