Domenica alle 18.00, San Siro si prepara ad accogliere un altro pienone per Inter–Como. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la vendita procede a un ritmo di circa mille biglietti al giorno e gli ultimi posti disponibili sono ormai prossimi all’esaurimento.
Nel pomeriggio di oggi è prevista un’ulteriore finestra di vendita: alle 17 scatterà l’accesso alla rivendita dedicata agli abbonati Full, i quali avranno la possibilità di rendere nuovamente disponibile il proprio posto tramite la piattaforma ufficiale. Sulla mappa dello stadio compariranno così alcuni puntini sparsi, corrispondenti a nuovi biglietti acquistabili in diversi settori.
La novità rispetto alle gare casalinghe precedenti riguarda la capienza effettiva. Come già avvenuto nel derby, torneranno accessibili anche le sedute del terzo anello nelle curve blu e verde, in precedenza nascoste dai teloni di sicurezza. Un’apertura che potrebbe portare l’affluenza oltre i livelli già registrati nelle precedenti partite casalinghe.