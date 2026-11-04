Nel corso di un intervento a TMW Radio, l’ex dirigente generale della FIGC Valentini, che ha ricoperto quel ruolo fino al 2015, ha condiviso il suo punto di vista sulla vittoria dell’Inter contro il Feyenoord nella quarta giornata della fase di league di Champions League.

«Penso che la squadra interista sia ancora la più accreditata per la vittoria del campionato. Ieri ha ripreso a volare dopo lo shock del derby, che è stata una batosta non solo per la squadra ma per tutto il loro tifo. Ieri però ha dato dimostrazione di grande forza e credo che la stracittadina possa essere identificata solo come un incidente di percorso, senza nulla togliere al Milan».