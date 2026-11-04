Feyenoord-Inter 0-3, analisi quarta giornata Champions League: Spence, Zielinski, Bisseck, Chivu, la tattica e non solo. Cosa succede.
Video 4 Novembre 2026 · 13:00
VIDEO – L’indizio da FEYENOORD-INTER 0-3 che può CAMBIARE la STAGIONE dell’Inter
Feyenoord-Inter 0-3, l’analisi della quarta giornata di Champions League.
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