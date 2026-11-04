Secondo quanto scrive Tuttosport, la dirigenza dell’Inter ha intenzione di affrontare a breve il tema legato al contratto di Marcus Thuram. Il presidente Marotta e il responsabile scouting Baccin apriranno nelle prossime settimane il dossier relativo all’attaccante francese.
Il contratto di Thuram è in scadenza nel 2028, ma è proprio una specifica clausola a preoccupare la società nerazzurra. Come riporta il quotidiano torinese, il presidente vorrebbe intervenire sulla clausola rescissoria da 85 milioni di euro, attivabile ogni estate fino al 15 luglio.
L’obiettivo della dirigenza sarebbe quello di rimuovere o modificare quella clausola, che rappresenta un elemento di vulnerabilità nella gestione del giocatore sul mercato. La questione è considerata una priorità tra i dossier aperti in casa Inter nelle prossime settimane.