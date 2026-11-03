Un gol e una vittoria convincente: Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del 3-0 rifilato dall’Inter al Feyenoord sul campo del de Kuip, mettendo in fila le sue impressioni sulla serata olandese.

«Non era scontato reagire così, in un campo per nulla semplice», ha detto l’attaccante. «Abbiamo avuto l’approccio giusto, indirizzando subito la partita. Le sconfitte si analizzano, lo abbiamo fatto, sono contento che abbiamo dato seguito alle parole che ci siamo detti».

Sul possibile impatto in Champions League e sulla corsa alle prime otto posizioni, Esposito non esclude nulla: «Certo, è ancora lunghissima, pensiamo a una gara alla volta. I conti li faremo alla fine, possiamo giocarcela con tutti».

L’attaccante non segnava dalla partita contro l’Udinese. Sul ritorno al gol ha commentato: «Per un attaccante il gol è sempre ossigeno. Io metto il lavoro per la squadra sopra tutto, comunque sono contento di essermi sbloccato».