Ai microfoni di Sky Sport nel post-partita del De Kuip, Bisseck ha commentato il successo per 3-0 contro il Feyenoord con parole di soddisfazione, ma anche di lucidità: «Una risposta giusta. Sul gol e sull’esultanza: ho fatto quello che mi era venuto in mente, non era preparato. È sempre bello segnare e aiutare la squadra, abbiamo reagito dopo la sconfitta».

Ha poi inquadrato il momento della squadra con pragmatismo: «Il calcio è così: non bisogna mai perdere, ma può succedere. Oggi abbiamo fatto bene. Quando perdiamo una partita siamo i più scarsi del mondo, ma non ci interessa quello che dicono gli altri, stiamo uniti. Siamo sulla strada giusta, c’è tanto da imparare e migliorare, però siamo una squadra fortissima».

Sul clima interno al gruppo, Bisseck ha sottolineato l’importanza del dialogo tra compagni: «Sempre importante parlare tra di noi, dobbiamo stare uniti. La stagione è lunga, siamo all’inizio, non siamo preoccupati». Una chiosa anche sul suo gol: «Questo non è il mio gol più bello, entra nella top 7».