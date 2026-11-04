Yann Bisseck ha firmato la prima rete in carriera nelle coppe europee durante la partita di Champions League contro il Feyenoord, rendendosi protagonista di una serata da ricordare. Ai microfoni di Inter TV, il difensore tedesco ha commentato il proprio rapporto con i social: «Quello che scrivo sui social non va mai preso sul serio».
Come da consuetudine, il classe 2000 ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram a margine della partita. Stavolta, tuttavia, ha deciso di «limitarsi», visto che per l’occasione non c’era «niente di divertente da scrivere».
Un’uscita che ricalca lo spirito ironico con cui il difensore commenta come da consuetudine sui social, ribadendo però che quei contenuti non sono mai da prendere sul serio.