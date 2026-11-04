L’Inter ha attivato la clausola unilaterale per estendere il contratto di Federico Dimarco fino al giugno 2028. Lo ha confermato anche Marotta, e secondo Tuttosport si tratta di una mossa obbligata — senza di essa l’esterno sarebbe rimasto in scadenza a giugno — che apre formalmente la strada alla trattativa per il prolungamento definitivo.

Per questo rinnovo, Dimarco ha cambiato agenti, affidandosi ad Arturo Canales e Alessandro Renzi. Un primo faccia a faccia con Canales è già avvenuto a Madrid, nel corso della serata di Champions League che ha visto sfidarsi Real Madrid e Inter: le relazioni tra le parti vengono descritte come positive.

Il nodo centrale riguarda i parametri contrattuali imposti da Oaktree. Il nuovo modello prevede una parte fissa ridotta, compensata da bonus sostanziosi legati al rendimento individuale e collettivo, sul modello già in uso negli sport americani. Dimarco, e non solo lui, dovrà accettare questa impostazione per arrivare alla firma.

A favorire l’intesa, secondo Tuttosport, c’è la volontà del giocatore di restare per sempre legato al club di cui è da sempre tifoso. Intanto, il primo tra i big a prolungare sarà Carlos Augusto, ormai vicino alla firma su un contratto fino al 2031.