La vittoria per 3-0 sul Feyenoord ha trovato un Zielinski in grande spolvero, autore del gol che ha chiuso definitivamente i conti al De Kuip di Rotterdam. Il centrocampista polacco ha parlato ai microfoni di Inter TV a fine partita, tracciando un bilancio positivo della prestazione.

«Le grandi squadre danno le risposte subito. Siamo felici di aver fatto una grande partita, tre punti importanti e siamo tutti felici», ha dichiarato il giocatore, sottolineando come il successo abbia un valore che va oltre il semplice risultato.

Sulla gestione della gara, Zielinski ha evidenziato il lavoro di squadra: «Non solo il centrocampo, tutta la squadra ha fatto un lavoro veramente importante, perché anche senza palla non abbiamo lasciato tanti spazi a loro. Sapevamo che gli inserimenti erano il loro punto di forza con alcuni giocatori, quindi eravamo concentrati. Sotto il punto di vista della comunicazione abbiamo fatto una grandissima partita».

Il polacco ha poi ripercorso l’andamento dei due tempi: «Il primo tempo è stato veramente ottimo, poi nel secondo, dopo il mio gol, la partita l’abbiamo portata sui binari giusti e l’abbiamo chiusa».

Sguardo già rivolto al prossimo impegno contro il Como: «Sicuramente in questi giorni dobbiamo riposare. Lo sappiamo che il Como è un’ottima squadra, giocano bene a calcio. Ci sarà da soffrire, ma giochiamo davanti al nostro pubblico e vorremmo fare una grande gara, dominando e vincere».