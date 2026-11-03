Ai microfoni di Sky Sport, Florenzi ha commentato la trasferta dell’Inter a Rotterdam contro il Feyenoord, sottolineando le insidie di una gara tutt’altro che semplice per i nerazzurri.

«Stasera per l’Inter è una gara dura perché il Feyenoord non perde da tanto in casa. Sapendo che c’è questo piccolo difetto dei nerazzurri partiranno più forte rispetto a quello che fanno solitamente e partono sempre a duemila», ha dichiarato l’ex calciatore di Milan e Roma.

Florenzi ha poi allargato l’analisi al momento della squadra nerazzurra, facendo riferimento alle difficoltà emerse nel recente derby: «In questo deve essere brava la squadra interista che ho visto in difficoltà contro il Milan, anche se come ha detto Chivu i cambi se poteva farli prima li avrebbe fatti prima, ma magari ha pensato ad alcuni giocatori a non rischiarli in campionato, dove ci sono 38 gare, e invece in CL è una gara da dentro o fuori».

Secondo Florenzi, dunque, la chiave sarà la capacità dell’Inter di reggere l’impatto iniziale di un Feyenoord storicamente ostico tra le mura amiche e abituato a partire con grande intensità.