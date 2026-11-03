Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Feyenoord, partita che arriva dopo la sconfitta nel derby e che l’Inter vuole affrontare con la giusta risposta sul campo.

L’allenatore nerazzurro ha descritto il contesto ambientale come impegnativo: «Un ambiente ostico, specie in questo stadio dove i tifosi danno tanto. Loro sono trascinati dal pubblico e dobbiamo essere pronti ad affrontare situazioni che non possiamo trattare con leggerezza e senza motivazioni».

Sul piano tattico, Chivu ha indicato le priorità: «Con la qualità, con l’intensità di andare in appoggio il prima possibile, col lavoro dei quinti che devono venire in appoggio prima possibile. Non possiamo sapere cosa avverrà ma siamo pronti ad ogni situazione che proporranno».

Sulla condizione di Spence, il tecnico non ha lasciato spazio ai dubbi: «Spence è pronto per novanta minuti di qualità».