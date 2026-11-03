Novembre potrebbe essere il mese della svolta per il futuro di Carlos Augusto all’Inter. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto attraverso un video apparso sul canale YouTube italiano di Fabrizio Romano, il laterale brasiliano è prossimo al rinnovo contrattuale con il club nerazzurro.

Il giornalista ha indicato il mese in corso come la fase decisiva: «Novembre sarà il mese chiave per il passo finale per il rinnovo dell’ex Monza. Il club milanese voleva arrivare alla chiusura entro Natale e così sarà. Queste settimane saranno fondamentali, decisive per la chiusura del cerchio».

L’accordo, stando alle indicazioni di Moretto, appare dunque in dirittura d’arrivo, con le prossime settimane destinate a essere determinanti per raggiungere l’intesa definitiva.