Al Podcast Numer1 su YouTube si è discusso di lotta scudetto, con tre opinionisti che hanno espresso visioni ben distinte sulla favorita per il titolo.

Cruciani è il più convinto: «Questo campionato lo può perdere solo la Roma. È certamente la squadra più forte, ha sbagliato pochissime partite. L’unica sconfitta è contro il Real Madrid ed era avanti 3-1 a sette minuti dalla fine; ha dominato tutte le partite tranne pochi momenti, come con il Napoli». Il giornalista aggiunge poi un riferimento alle assenze: «Ha fuori Dybala; Svilar, se giocasse nell’Inter, sarebbe tutta un’altra cosa; fuori anche Kone. Se la Roma non vince lo scudetto è perché succede qualcosa di strano: è quasi impossibile che non vinca».

Le percentuali di Cruciani sono nette: 55% alla Roma, 40% all’Inter, 5% al Milan.

Sandro Sabatini distribuisce diversamente le quote: 45% sia all’Inter sia alla Roma, 8% alla Lazio e 2% al Como. Ivan Zazzaroni, invece, è l’unico dei tre a indicare i nerazzurri come favoriti: «70% Inter, 22% Roma, 8% Lazio».