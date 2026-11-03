Il conto alla rovescia è partito. Lautaro Martinez ha pubblicato sui social una clessidra con due pallini nerazzurri, segnale che il capitano si sta avvicinando al ritorno in campo dopo lo stop del 13 ottobre. Secondo il Corriere dello Sport, ieri ad Appiano è stato il giocatore stesso a rubare la scena durante la rifinitura che ha preceduto la partenza per Rotterdam.

L’argentino è uscito dagli spogliatoi e ha raggiunto il campo dove il resto della squadra si allenava, salutando i compagni e abbracciando Chivu. La clessidra postata poco dopo ha alimentato l’ottimismo dei tifosi, ma il rientro non avverrà prima della gara con l’Atalanta, in programma dopo la sosta.

Nel frattempo, il recupero di Pavard offre a Chivu un’opzione in più per la difesa, già preziosa nella sfida di stasera considerando la squalifica di Bastoni. Anche Jones, Stones e Luis Henrique continuano a lavorare individualmente, ma tutti in campo come Lautaro.

I due inglesi sarebbero i più vicini al rientro: stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, potrebbero iniziare a lavorare in gruppo già in vista della partita con il Como.