Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Chivu è pronto a tornare al 3-5-2 dopo aver modificato il modulo nel derby contro il Milan. Il principale nodo da sciogliere riguarda il centrocampo, dove si aprono le valutazioni più delicate in vista della prossima partita.

In attacco, Pio Esposito sembra favorito per affiancare Thuram: il centravanti ha smaltito la sindrome influenzale e ha recuperato prima rispetto a Bonny. Barella e Zielinski dovrebbero essere confermati, mentre il dubbio principale riguarda la terza maglia a centrocampo: Calhanoglu o Mkhitaryan.

Per il turco, l’ipotesi di un turno di riposo sembrava inizialmente quella più probabile, ma in una gara in cui palleggio e costruzione assumono un peso rilevante, il suo impiego torna in discussione, anche considerando che ha già giocato da titolare nel derby e sarà necessario successivamente contro il Como. Se Calha scendesse in campo, Zielinski si sposterebbe nel ruolo di interno sinistro.

Sulla corsia di destra, Diouf deve fare i conti con il vantaggio accumulato da Spence, autore di una prova convincente nel derby. La difesa non presenta invece incertezze: con Bastoni squalificato, il terzetto sarà composto da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. Dimarco presidierà la corsia mancina, mentre tra i pali ci sarà Pepo Martinez: Provedel ha superato l’influenza e andrà in panchina. Rientra tra i convocati Pavard. Aggregati al gruppo i giovani Bovio, Mosconi, Lavelli e Stabile.