La vittoria dell’Inter in casa del Feyenoord con almeno tre gol di scarto ha scritto una pagina di storia nella Champions League. Come riporta La Gazzetta dello Sport, solo tre squadre sono riuscite a imporsi al De Kuip con questo margine nella competizione europea.

I nerazzurri entrano così in una cerchia molto ristretta, composta da soli altri due club. Il primo è il Manchester City, che nel 2017-18 si impose per 4-0 nella fase a gironi grazie a una doppietta di Stones — oggi all’Inter — e alle reti di Aguero e Gabriel Jesus. Il secondo è il Bayer Leverkusen, che riuscì nell’impresa nel 2024 alla prima giornata della fase campionato.

L’Inter è dunque la terza squadra nella storia della Champions League a riuscire in questo risultato sul campo olandese, in compagnia di due club che hanno segnato pagine importanti della competizione negli ultimi anni.