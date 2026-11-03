Dal bordo del campo del Feyenoord, a pochi minuti dal calcio d’inizio, Barzaghi di Sky Sport ha descritto un riscaldamento concentrato da parte dei nerazzurri, intenti a isolarsi dalle pressioni del pubblico avversario già prima del fischio iniziale.

Il giornalista ha poi collegato quella concentrazione alle parole pronunciate nel pre-partita da Marotta, spiegando cosa intende il presidente nerazzurro quando parla di gruppo sano e di assenza di «mele marce»: «Spesso parliamo dell’importanza degli allenatori, di Inzaghi prima, di Chivu poi. Ma c’è anche da sottolineare come questa squadra spesso nei momenti di difficoltà ha chiuso la porta dello spogliatoio e si è confrontata, come ci stanno raccontando anche i calciatori, e ha risolto anche i problemi tra gli stessi giocatori».

«Intende questo Marotta quando parla di gruppo sano e di mele marce che non ce ne sono: il gruppo affronta i momenti difficili, si confrontano e cercano di superarlo tutti insieme», ha concluso Barzaghi.