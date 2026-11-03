Prima di Feyenoord–Inter, Fabio Capello è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare le recenti prestazioni nerazzurre, a partire dal derby.

«Mi ha stupito l’atteggiamento dell’Inter nel derby, ma lo abbiamo visto anche in altre partite», ha detto l’ex allenatore. «Gioca mezz’ora e riesce a recuperare le partite; stavolta non ci è riuscita.»

Il punto che ha colpito maggiormente Capello riguarda la gestione dei cambi da parte di Chivu: «La cosa che mi ha stupito di più è la lentezza con cui ha effettuato le sostituzioni. Si vedeva che c’era la necessità di inserire qualcosa di diverso; probabilmente aveva giocatori che non stavano bene e non ha voluto rischiare di perderli per molto tempo. Non capivo il ritardo dei cambi.»

Sul piano tattico, l’ex tecnico ha individuato nel pressing avversario il principale problema: «Quello che ha sofferto di più è stato il pressing del Milan: l’Inter non riusciva a essere fluida, non era la solita Inter.»

In vista della partita europea, Capello ha lanciato un appello chiaro: «Stasera va ritrovata la determinazione e la grinta per tutta la partita, perché sarà difficile.» Poi ha concluso con una riflessione aperta: «Fanno tante riunioni ad Appiano ma non sono ancora riusciti a capire perché giocano solo mezz’ora da Inter.»