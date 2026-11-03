In occasione del match di Champions League sul campo del Feyenoord, Augusto ha parlato ai microfoni di Sky Sport con un messaggio chiaro ai compagni e all’ambiente nerazzurro.

“Fa un po’ freddo ma non importa: abbiamo parlato tra di noi su quello che dobbiamo migliorare”, ha detto l’esterno dell’Inter. “Siamo pronti per fare una grande partita: ogni tre giorni c’è un’opportunità di dimostrare la nostra forza, dobbiamo fare il nostro meglio.”

Sul contesto della gara, il brasiliano ha riconosciuto la difficoltà dell’ambiente: “Sappiamo che è uno stadio difficile, però ho totale fiducia nei miei compagni che sono abituati.” La chiusura è stata netta: “Oggi dobbiamo vincere: il bello del calcio è che ogni tre giorni hai un’opportunità di dimostrare. Abbiamo preparato bene la partita per vincerla e continuare il nostro percorso.”