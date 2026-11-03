Mancano poche ore alla definizione della formazione con cui l’Inter scenderà in campo contro il Feyenoord, e Chivu ha ancora qualche nodo da sciogliere. Secondo il Corriere dello Sport, il quadro che si delinea vede Esposito favorito su Bonny per affiancare Thuram in attacco: il centravanti azzurro ha smaltito la sindrome influenzale e ha recuperato in tempi più rapidi rispetto al compagno di reparto.

Il duello principale si consuma a centrocampo, dove Barella e Zielinski dovrebbero essere titolari. La scelta aperta riguarda il terzo slot: se il tecnico nerazzurro optasse per Calhanoglu al posto di Mkhitaryan, Zielinski verrebbe dirottato da interno sinistro.

Sulla fascia destra, Spence è in vantaggio su Diouf: l’inglese si è messo in mostra nel derby con il Milan e Chivu sembra orientato a puntare ancora su di lui. In difesa, l’assenza di Bastoni per squalifica porta alla linea composta da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. A sinistra torna Dimarco, tra i pali Pepo Martinez.