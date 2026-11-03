Dopo la sconfitta nel derby, l’Inter di Chivu affronta questa sera il Feyenoord al De Kuip di Rotterdam nella quarta giornata di League Phase. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la squadra nerazzurra è chiamata a vincere per risalire in classifica, dopo il successo contro lo Shakhtar e le sconfitte con Real Madrid e Bruges.

L’assenza di Bastoni per squalifica ridisegna la difesa: Akanji dovrebbe agire da centrale, affiancato da Carlos Augusto e Bisseck come braccetti. Tra i pali ci sarà Pepo Martinez.

A centrocampo, Calhanoglu occuperà la cabina di regia, con Zielinski e Barella mezzali. Sulle fasce, Spence potrebbe essere riconfermato a destra dall’inizio dopo il derby, mentre Dimarco agirà sul lato opposto.

In attacco, sia Pio Esposito sia Bonny hanno recuperato, ma solo il primo dovrebbe partire titolare al fianco di Thuram. L’ex Parma è atteso come opzione dalla panchina nella ripresa.