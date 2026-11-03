Il club nerazzurro ha voluto unirsi al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Jesús de Miguel, calciatore del CD Tenerife morto a trent’anni. Lo comunicato ufficiale pubblicato su inter.it, dove il club ha espresso la propria vicinanza alla famiglia, alla squadra spagnola e ai compagni del ragazzo.

De Miguel aveva trascorso giorni in terapia intensiva a seguito di un violento scontro durante una partita: il portiere avversario, uscito fino a centrocampo, lo aveva colpito accidentalmente con un ginocchio in pieno petto. Il calciatore era crollato a terra rimanendo immobile. I soccorsi erano arrivati tempestivamente e il calciatore era stato stabilizzato in ospedale, ma le conseguenze dello scontro si sono rivelate letali.

«L’Inter si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Jesús de Miguel, calciatore del CD Tenerife», recita la nota ufficiale del club. «Il Club si stringe attorno alla famiglia del calciatore spagnolo, al suo club e ai suoi compagni di squadra in questo momento di profondo dolore», prosegue il comunicato.