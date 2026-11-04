Un gol, quasi due, e un record che entra nella storia del club. Pio Esposito ha ritrovato la via della rete, regalandosi e regalando all’Inter una serata da incorniciare dopo settimane difficili, in campo e fuori.

Come scrive il Corriere dello Sport, il giovane attaccante nerazzurro è diventato il secondo giocatore a raggiungere quota 3 gol in Champions League con la maglia interista prima di compiere 22 anni. Prima di lui, solo Martins ci era riuscito, fermo a quota 8 reti. Un confronto illustre per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro.

L’ultima marcatura in campionato risaliva al 14 settembre, mentre in Europa il digiuno si trascinava dalla trasferta di Bodø del 18 febbraio scorso. La scarica d’adrenalina ritrovata era quella di cui Esposito aveva bisogno per allontanare un momento complicato. A negargli la doppia esultanza sotto il cielo umido di Rotterdam è stato soltanto un fuorigioco millimetrico.

Le prestazioni sfoderate in Olanda offrono al ct Mancini nuovi motivi di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti con la Nazionale. Nel frattempo Chivu si gode la risposta dei suoi ragazzi, soddisfatto del riscatto dopo il pesante ko contro il Milan. Un copione già visto un anno fa, quando la vittoria sull’Ajax aveva spazzato via l’amarezza per la rimonta incassata a Torino dalla Juventus. Il risultato conquistato in Olanda dai nerazzurri, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe di nuovo rivelarsi di buon auspicio.