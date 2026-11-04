Sarà lo Slovan Bratislava l’ultima avversaria dell’Inter nella fase a campionato di Champions League. Uno degli attaccanti della squadra slovacca, il sloveno Sporar, ha parlato dell’imminente incrocio con i nerazzurri ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, a margine della sconfitta per 4-0 contro il LASK Linz.

Il primo pensiero dell’attaccante è andato a Handanovic, descritto come una figura leggendaria sia in Slovenia che nel resto d’Europa. Da lì, il discorso si è allargato alla portata della sfida: «Affrontare l’Inter significa molto, naturalmente: ogni esperienza è benvenuta. Abbiamo giocato contro il Paris Saint-Germain e la Roma, ora toccherà all’Inter, Campione d’Italia e finalista e semifinalista di Champions League praticamente ogni anno. Sarà probabilmente molto tosta, ma daremo il massimo».

Il calendario dello Slovan nella fase a campionato prevede, oltre alla sfida con i nerazzurri, anche impegni con Betis, Shakhtar Donetsk e Lille. Sporar non si nasconde: «Sono tutte squadre che partecipano regolarmente alla Champions League, quindi sarà molto difficile». Eppure il tono non è rassegnato: «Non abbiamo nulla da perdere, possiamo soltanto guadagnarci qualcosa da queste partite. Saremo chiaramente gli sfavoriti, ma dobbiamo fare di tutto per conquistare punti contro lo Shakhtar in casa nostra».