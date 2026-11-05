Ai microfoni di Sky Sport, l’ex attaccante Di Canio ha tracciato un netto confronto tra Inter e Napoli dopo le rispettive gare di Champions League, sottolineando differenze profonde tra i due ambienti.

“La situazione dell’Inter è diversa da quella del Napoli. Il gruppo del Napoli è finito, esausto, anche psico-fisicamente. L’Inter è una cosa totalmente diversa: un ambiente che ha costruito anticorpi”.

Sul clima interno all’Inter, Di Canio è stato diretto: “Qualcosa non va? Ci si trova e si dice tutto, si corre tutti nella stessa direzione perché l’ambiente è sano. Al Napoli non mi sembra ci sia”.