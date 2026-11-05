Il bilancio degli acquisti estivi dell’Inter è ancora lontano dalle attese, almeno sul piano del minutaggio accumulato. Secondo il Corriere della Sera, tra infortuni e scelte tecniche, i cinque innesti arrivati in estate hanno trovato finora poco spazio.

I giocatori in questione sono Spence, Jones, Stones, Stankovic e Provedel, ai quali si aggiunge il rientrante Pavard. I tre inglesi erano stati ingaggiati con l’ambizione di diventare titolari, ma solo Spence sta riuscendo a costruire una presenza continuativa in squadra. Proprio contro il Feyenoord, in Olanda, l’esterno ha disputato la sua prima prestazione davvero convincente da quando veste la maglia nerazzurra.

Segnali di ripresa arrivano anche dagli altri due: Stones e Jones sono tornati ieri ad allenarsi con il gruppo. Potrebbero figurare in panchina già nella gara contro il Como, ma il vero rilancio è atteso dopo la sosta, insieme a Lautaro e Henrique.