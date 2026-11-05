Vittoria nel derby contro l’Inter e presentazione del progetto per il nuovo stadio al Castello Sforzesco: per il presidente del Milan, Scaroni, sono stati sette giorni difficili da dimenticare. «Per me è stata una settimana fantastica», ha dichiarato il numero uno rossonero ai giornalisti che lo hanno intercettato nel corridoio che precedeva il pranzo UEFA con la delegazione del Ferencvaros.

Ai microfoni di MilanNews.it, Scaroni ha parlato anche dell’entusiasmo di Gerry Cardinale: «Siamo sempre fiduciosi, anche Gerry Cardinale è molto fiducioso. Le sue lacrime dopo il derby? Dimostrano la sua passione quando le cose vanno male e quando vanno bene. Questa volta è andata bene».