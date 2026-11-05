La vicenda legata a Icardi e un possibile ritorno all’Inter torna periodicamente a circolare, ma secondo Romano la situazione è più chiara di quanto sembri. Il giornalista ha fatto il punto sul suo canale YouTube, smontando le voci che si rincorrono con frequenza.

«Lui voglia tornare all’Inter non ci sono dubbi», ha dichiarato Romano. «Che voglia tornare in Italia proprio: controfirmo che a gennaio sarebbe andato molto volentieri alla Juve. Vuole tornare in Italia, all’Inter è legatissimo, ma la pista non si può definire concreta per una ragione. La scelta tecnica dell’Inter, non si vuole procedere con lui».

Secondo il giornalista, l’attaccante si è proposto in più occasioni, mostrando disponibilità anche sul fronte economico. Nonostante gli sforzi, la risposta ricevuta dal club nerazzurro è rimasta invariata: dall’estate, ogni mese, la posizione dell’Inter non è cambiata. Il reparto offensivo, con quattro attaccanti a disposizione, è considerato già coperto dalla società.

Romano ha chiuso con una valutazione netta: si tratta di «più una suggestione social che realtà». Il nome di Icardi continua ad alimentare discussioni sui social, ma al momento non trova riscontro in alcuna trattativa concreta con il club.