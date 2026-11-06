Il reintegro di Alessandro Bastoni dopo la squalifica scontata contro il Feyenoord apre un rebus tattico per Chivu in vista della sfida domenicale contro il Como. Il difensore sarà regolarmente disponibile, ma dove giocherà è ancora da definire.

Secondo quanto riporta Il Giorno, la solidità mostrata a Rotterdam — dove le uniche tensioni erano arrivate dalle uscite di Martinez fuori dai pali — ha reso difficile per il tecnico intervenire su una formazione che aveva funzionato alla perfezione. Il ritorno di Bastoni complica ulteriormente le scelte, rendendo complicato escluderlo senza stravolgere gli equilibri trovati.

Il quotidiano indica due scenari possibili. Nel primo, Bastoni sostituisce Akanji al centro della difesa, aprendo un ballottaggio tra Bisseck e lo svizzero per il posto da terzo di destra. Nel secondo, il difensore occupa la sua posizione più naturale da terzo mancino, spostando la concorrenza più avanti: in quel caso a contendersi il ruolo da quinto di centrocampo sarebbero Carlos Augusto e Dimarco.

Qualunque soluzione scelga Chivu, il rientro del difensore rappresenta comunque un’abbondanza da gestire, in un reparto che domenica scorsa aveva offerto una delle prestazioni migliori della stagione.